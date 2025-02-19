На капитальный ремонт автодороги Давудлу–Биналар–Гювекенд–Амирарх–Гарадеин–Эймур–Арабшеки–Агджаговаг выделено 1,5 миллиона манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Государственному агентству азербайджанских автомобильных дорог выделено 1,5 миллиона (один миллион пятьсот тысяч) манатов на капитальный ремонт автомобильной дороги Давудлу–Биналар–Гювекенд–Амирарх–Гарадеин–Эймур–Арабшеки–Агджаговаг Агдашского района, соединяющей 8 населенных пунктов с девятитысячным населением.

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, министерство финансов Азербайджанской Республики должно обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 настоящего распоряжения.

Министерству экономики Азербайджанской Республики поручается предусмотреть в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год финансовые средства, необходимые для продолжения капитального ремонта автомобильной дороги, указанного в части 1 настоящего распоряжения, в распределении расходов на государственные капитальные вложения.

Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.