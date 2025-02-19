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Президент Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей Индонезии (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 19 февраля 2025 20:01 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей Индонезии (ФОТО/ВИДЕО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 19 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей Республики Индонезия Пуан Махарани.

Как сообщает Trend, в ходе беседы было затронуто значение проходящей в Баку 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи, посвященной теме «Роль парламентской дипломатии в укреплении многостороннего сотрудничества в Азии», выражена надежда, что это мероприятие будет способствовать делу укрепления межпарламентского сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах связей между Азербайджаном и Индонезией, а также по вопросам сотрудничества между парламентами двух стран.

Гостья вручила главе государства памятный подарок.

Президент Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей Индонезии (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей Индонезии (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей Индонезии (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей Индонезии (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей Индонезии (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей Индонезии (ФОТО/ВИДЕО)
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