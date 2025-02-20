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Приняты восемь проектов резолюций по политическим вопросам Азиатской парламентской ассамблеи

Политика Материалы 20 февраля 2025 09:49 (UTC +04:00)
Приняты восемь проектов резолюций по политическим вопросам Азиатской парламентской ассамблеи

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - На заседании постоянного комитета по политическим вопросам Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Баку были одобрены проекты резолюций.

Как сообщает в четверг Trend, в частности, были приняты:

1. Проект резолюции о надлежащем управлении

2. Проект резолюции о верховенстве закона и расширении прав и возможностей судей

3. Проект резолюции о надлежащей парламентской практике

4. Проект резолюции о построении процветания в Азии через дружбу и сотрудничество

5. Проект резолюции "Парламенты и правительства Азии вместе за процветание в Азии"

6. Проект резолюции "Гармоничное развитие через демократию"

7. Проект резолюции "Неизменная поддержка азиатскими парламентами палестинского народа"

8. Проект резолюции об укреплении сотрудничества между членами Парламентской Ассамблеи Азии по защите и продвижению многосторонности

Отметим, что в 15-й пленарной сессии АПА принимают участие 35 делегаций, в том числе около 280 представителей, предполагается обсуждение ряда важных вопросов.

АПА является значимой платформой парламентской дипломатии, объединяющей парламенты азиатских стран. Подобные мероприятия способствуют развитию дискуссий и укреплению диалога между законодательными органами стран-членов.

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