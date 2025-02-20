Президент Ильхам Алиев принял председателя Исламского консультативного совета Ирана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 20 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Исламского консультативного совета Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом.

Как сообщает Trend, Президент Азербайджана подчеркнул общность исторических, культурных и религиозных корней народов двух стран, близость наших народов.

С удовлетворением отметив интенсивный характер двусторонних визитов на различных уровнях между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран в последнее время, Президент Ильхам Алиев расценил это как проявление динамичного развития двусторонних отношений. Глава государства подчеркнул расширение межпарламентских связей между нашими странами и выразил надежду, что визит председателя Исламского консультативного совета Ирана в Азербайджан придаст импульс дальнейшему развитию этих отношений.

Президент Азербайджана затронул вопросы сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, энергетической и других сферах. Подчеркнув важность транспортного коридора Север-Юг, Президент Ильхам Алиев сказал, что наша страна выполнила необходимую работу для увеличения возможностей грузоперевозок на азербайджанском участке этого коридора. Глава государства отметил, что интенсивно ведутся работы по строительству Агбендского перехода и этот проект будет способствовать повышению транспортных возможностей региона.

Заявив, что региональные вопросы должны решаться странами региона и вмешательство внерегиональных сил в регион неприемлемо, Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность формата «3+3».

Мохаммад-Багер Галибаф передал главе государства приветствия и добрые пожелания Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, просил передать и его приветствия Масуду Пезешкиану.

Отметив высокий уровень организации 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи в Баку, гость выразил удовлетворение интенсивным характером визитов между двумя странами.

Подчеркнув, что имеются очень хорошие возможности для развития сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в сферах экономики, торговли, науки, технологий, здравоохранения и других областях, Мохаммад-Багер Галибаф в этом контексте коснулся важности дальнейшей интенсификации работы межправительственной комиссии.

Гость отметил, что его страна разделяет общие интересы с Азербайджаном в обеспечении стабильности и безопасности в регионе. Мохаммад-Багер Галибаф сказал, что Иран поддерживает такой подход, что региональные проблемы должны решаться странами региона. Подчеркнув взаимную поддержку и активное сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в рамках международных организаций, он отметил важность формата «3+3».

Мохаммад-Багер Галибаф вручил главе государства памятный подарок.