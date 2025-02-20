Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о "зеленой" энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном

БАКУ /Trend/ - Утверждено "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан", подписанное 13 ноября 2024 года в городе Баку.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим соответствующий закон подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Отметим, что подписанное между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии" подготовлено с целью определения новых стратегических рамок сотрудничества трех стран в энергетическом секторе. Этот документ, подписанный главами государств в ноябре прошлого года во время 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), является важным шагом для развития "зеленых" и возобновляемых источников энергии, обеспечения энергетической безопасности и содействия достижению Целей устойчивого развития.

Основная цель соглашения - способствовать развитию "зеленой" энергии в соответствии с целями сокращения выбросов парниковых газов, предусмотренными Парижским соглашением по климату. В этом контексте стороны будут взаимодействовать в области производства, передачи и торговли возобновляемыми источниками энергии, поддерживая внедрение технологий "зеленого" водорода и "зеленого" аммиака. Также проект будет способствовать экспорту возобновляемой энергии на Европейский и другие рынки, усиливая интеграцию энергосистем регионов Центральной Азии и Южного Кавказа. Это сотрудничество также будет способствовать развитию Среднего коридора и углублению интеграции Азербайджана со странами Центральной Азии. Как отметил Президент Ильхам Алиев, этот проект открывает новые возможности для сотрудничества регионов Центральной Азии и Кавказа, а прокладка электрического кабеля по дну Каспийского моря послужит сотрудничеству не только между тремя странами, но и в более широком масштабе.

В целях реализации Соглашения между ОАО "Азерэнержи", АО "Казахстанская операционная компания электрических сетей" и АО "Национальная электрическая сеть Узбекистана" было создано совместное предприятие под названием "Объединение "зеленый" коридор". Это предприятие будет осуществлять необходимые мероприятия по подготовке и выполнению технико-экономического обоснования проекта.

Соглашение заключено на неопределенный срок, что позволит более эффективно реализовывать долгосрочное сотрудничество и Цели устойчивого развития между сторонами.

В рамках соглашения будут увеличены инвестиции в проекты, реализуемые в области возобновляемых источников энергии, будут изучены технические и финансовые возможности энергетических линий, проходящих через Черное море, а с внедрением новых технологий производство энергии станет более эффективным. С этой целью будет создан руководящий комитет и рабочая группа для обеспечения выполнения соглашения. Эти органы будут осуществлять координацию проектов и разрабатывать стратегические планы повышения эффективности сотрудничества между сторонами.