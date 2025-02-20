Расширены полномочия министра молодежи и спорта Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Положение о министерстве молодежи и спорта Азербайджанской Республики".

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

В соответствии с документом, министру молодежи и спорта были предоставлены дополнительные полномочия.

Так, министр, являясь распорядителем средств, выделенных из государственного бюджета и внебюджетных средств, распределяет финансовые средства, обеспечивает предоставление надбавок, материальной помощи и премий сотрудникам министерства в пределах выделенных средств; вносит предложения по формированию государственного бюджета и внебюджетных средств на соответствующий год по направлениям деятельности министерства.

Коллегия министерства принимает следующие нормативно-правовые акты в форме решений:

Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения между министерством и другими лицами (организациями);

Нормативно-правовые акты, которые были поручены министерству для принятия Президентом Азербайджанской Республики или Кабинетом министров Азербайджанской Республики;

Единые (совместные) нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность нескольких государственных органов;

Нормативно-правовые акты, которые должны быть согласованы с соответствующими государственными органами;

Нормативно-правовые акты, предусмотренные пунктом 14.2 данного Положения, вынесенные на обсуждение Коллегии министерства по инициативе министра;

Нормативно-правовые акты, касающиеся отмены или внесения изменений в нормативно-правовые акты, принятые Коллегией министерства в соответствии с данным Положением.