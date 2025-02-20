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Изменились правила использования доходов библиотек и музеев Азербайджана

Политика Материалы 20 февраля 2025 13:27 (UTC +04:00)
Изменились правила использования доходов библиотек и музеев Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О библиотечном деле" и "О музеях".

Как сообщает Trend , согласно документу "О библиотечном деле" библиотеки могут заниматься хозяйственной деятельностью в соответствии со своим уставом в порядке, установленном законодательством. Средства, полученные от этой деятельности (за исключением негосударственных библиотек), используются в соответствии с порядком, установленным органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Согласно документу "О музеях", музеи также могут заниматься хозяйственной деятельностью в соответствии со своими уставами (положениями) в порядке, установленном законодательством. Средства, полученные от этой деятельности (за исключением музеев, находящихся в муниципальной и частной собственности), используются в соответствии с порядком, установленным органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

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