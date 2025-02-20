Изменились правила использования доходов библиотек и музеев Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О библиотечном деле" и "О музеях".

Как сообщает Trend , согласно документу "О библиотечном деле" библиотеки могут заниматься хозяйственной деятельностью в соответствии со своим уставом в порядке, установленном законодательством. Средства, полученные от этой деятельности (за исключением негосударственных библиотек), используются в соответствии с порядком, установленным органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Согласно документу "О музеях", музеи также могут заниматься хозяйственной деятельностью в соответствии со своими уставами (положениями) в порядке, установленном законодательством. Средства, полученные от этой деятельности (за исключением музеев, находящихся в муниципальной и частной собственности), используются в соответствии с порядком, установленным органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!