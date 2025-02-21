Азербайджан и Пакистан на пороге нового этапа в торговле и энергетике - к визиту премьера Шехбаза Шарифа в Баку

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Пакистаном основаны на прочных политических, экономических и культурных связях. Разделяя общие ценности и принципы взаимного уважения, две страны продолжают укреплять партнерство через визиты на высоком уровне и заключения соглашений, расширяющих сотрудничество в различных сферах.

В этом контексте предстоящий визит премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа в Азербайджан приобретает особую значимость.

Посол Пакистана в Азербайджане Касим Мохиуддин отметил, что визит ожидается с большим интересом и за ним последуют важные соглашения. "Азербайджан — ключевая страна в регионе, будь то торговля, оборона или другие сферы. У наших стран - светлое совместное будущее", - заявил Мохиуддин в интервью Trend.

Азербайджан и Пакистан стремятся активизировать двустороннее экономическое сотрудничество. В июле 2024 года, в ходе визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Пакистан, было подписано 15 меморандумов о взаимопонимании, охватывающих торговлю, туризм, оборону и культурный обмен. Эти соглашения заложили основу для расширения торговых связей, особенно в таких сферах, как наука и техника, добыча полезных ископаемых.

Торговля между двумя странами демонстрирует устойчивый рост. В 2024 году товарооборот увеличился на 22,5 процента, достигнув 22 миллионов долларов, что на 4,9 миллиона долларов больше, чем в предыдущем году. Импорт Азербайджана из Пакистана вырос на 8,6 процента и составил 21,8 миллиона долларов. Кроме того, обсуждается амбициозная цель - инвестиции в размере 2 миллиардов долларов для расширения сотрудничества в различных секторах.

В Азербайджане зарегистрировано более 3 600 пакистанских компаний, работающих в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, торговле, транспорте и сфере услуг. Многие из них претендуют на участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. Важным шагом в развитии экономического партнерства стало решение Президента Ильхама Алиева снизить импортную пошлину на рис из Пакистана с 15 процентов до 0 процентов до 2027 года. Эта мера призвана стимулировать торговый обмен между двумя странами.

Энергетическое сотрудничество также является приоритетом. В декабре 2024 года Пакистанская государственная нефтяная компания (PSO) подписала соглашение с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) о поставках нефтепродуктов, что способствует диверсификации источников энергии Пакистана.

В секторе СПГ (сжиженного природного газа) также активизировалось взаимодействие: в июле 2024 года Pakistan LNG Limited (PLL) и SOCAR подписали рамочное соглашение об импорте СПГ, предусматривающее ежемесячные поставки в зависимости от спроса и коммерческой целесообразности.

В феврале 2025 года президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с министром приватизации Пакистана Алимом Ханом для обсуждения дальнейшего расширения энергетического партнерства.

Транспортное сотрудничество также играет важную роль в развитии связей между странами. В январе 2025 года министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев провел переговоры с федеральным министром приватизации Пакистана Абдулом Алим Ханом о возможных инвестициях Азербайджана в ключевые автодорожные проекты Пакистана, такие как магистрали М6 и М9. Эти проекты направлены на улучшение торговых связей между Пакистаном, Азербайджаном и Центральной Азией.

Пакистан также предложил новые правила для упрощения транзитной торговли с Азербайджаном. В соответствии с ними азербайджанские транспортные компании смогут перевозить товары в Пакистан и из Пакистана без необходимости предоставления финансовых гарантий. Этот шаг призван упростить торговые операции и стимулировать региональную торговлю.

Укрепление сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном продолжит способствовать экономическому росту и региональной интеграции. Недавние соглашения в сферах энергетики, торговли и транспорта создают прочную основу для дальнейшего развития двусторонних отношений. Ожидается, что предстоящий визит премьер-министра Шехбаза Шарифа ускорит этот процесс и откроет новые перспективы взаимодействия.

Будь то диверсификация энергетики, упрощение торговли или развитие инфраструктуры, Азербайджан и Пакистан демонстрируют приверженность углублению стратегического партнерства, создавая условия для взаимного процветания и устойчивого развития.