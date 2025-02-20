Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Обсуждены актуальные вопросы текущей повестки сотрудничества между Азербайджаном и Украиной

Политика Материалы 20 февраля 2025 17:32 (UTC +04:00)
Обсуждены актуальные вопросы текущей повестки сотрудничества между Азербайджаном и Украиной

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 20 февраля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял заместителя министра иностранных дел Украины Олександра Мищенко.

Как сообщили Trend в МИД, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы текущей повестки дня сотрудничества между двумя странами, а также ситуация в регионе.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность постоянно демонстрируемой двумя странами позиции в отношении суверенитета государств, территориальной целостности и неприкосновенности границ, а также взаимоотношений между странами, основанных на фундаментальных принципах международного права и взаимном уважении.

Украинская сторона высоко оценила вклад Азербайджана в восстановление и реконструкцию пострадавших от конфликта регионов Украины, а также гуманитарную помощь, оказанную народу Украины.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В этот же день были проведены политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Украины. Со стороны Азербайджана политическими консультациями руководил заместитель премьер-министра Самир Шарифов, а со стороны Украины - Олександр Мищенко.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости