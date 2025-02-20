Спикер парламента Азербайджана провела обсуждения с новым послом Турции

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова приняла нового чрезвычайного и полномочного посла Турецкой Республики в стране Бирола Акгюна.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.

Спикер Милли Меджлиса поздравила нового посла братской Турции и пожелала ему успехов в дальнейшей деятельности. На встрече была отмечена удовлетворённость высоким уровнем отношений между нашими братскими странами, и сказано, что эти отношения, как подчёркивал великий лидер Гейдар Алиев, успешно развиваются во всех сферах в соответствии с принципом «Один народ, два государства». Под руководством Президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана азербайджано-турецкие братские связи достигли высочайшего уровня, и сегодня не имеют аналогов в мировом масштабе. Историческая Шушинская декларация была отмечена во время беседы как отражение традиционных братских уз между нашими народами. Кроме того, было сказано, что азербайджано-турецкое братство и дружба являются важным фактором обеспечения мира, стабильности и безопасности в нашем регионе.

В ходе беседы затрагивалась и тема плодотворного сотрудничества Азербайджана и Турции в международных организациях. Было отмечено, что два братских государства всегда поддерживают друг друга и оказывают взаимную поддержку во всех международных структурах.

Отношения высокого уровня между нашими странами успешно продолжаются и в парламентском измерении. Связи между законодательными органами соответствуют духу сотрудничества между нашими странами и укрепляются с каждым годом. Также собеседники коснулись развития двусторонних отношений стран и в трехсторонних форматах.

Новоназначенный посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн выразил благодарность за тёплый прием и поздравления, подчеркнув, что за время своей работы приложит все усилия для дальнейшего укрепления существующих союзнических отношений между двумя странами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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