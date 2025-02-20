В Баку продолжается судебный процесс над обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа (ФОТО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 20:22)

БАКУ /Trend/ - 20 февраля продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, которые обвиняются в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

Как передает Trend, на судебном заседании в Бакинском военном суде, состоявшемся под председательством судьи Зейнала Агаева, с участием судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком, а также адвокатами.

В судебном заседании участвовали обвиняемые и их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, защищавшие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев разъяснил каждому из обвиняемых суть предъявленных обвинений, правовую квалификацию вменяемых им действий, предусмотренное уголовным законом наказание за эти действия, а также их права. Также он задал вопросы о том, признают ли они себя виновными.

В начале судебного заседания адвокат одного из обвиняемых - Араика Арутюняна, ходатайствовал о проведении конфиденциальной встрече с подзащитным. Суд удовлетворил ходатайство и создал условия для конфиденциальной встречи.

Ни один из обвиняемых не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

Араик Арутюнян, в частности, заявил, что испытывает сожаление в связи с произошедшими преступлениями.

"Я ознакомился с обвинениями, предъявленными прокуратурой. Я знаю, какие процессы происходили в Карабахе за последние 34 года. Мне очень жаль. Конфликт был спровоцирован органами спецслужб Советского Союза. Поэтому мы считаем себя жертвами", - сказал он.

Затем старший помощник генерального прокурора Вусал Алиев озвучил предложение стороны обвинения относительно последовательности изучения доказательств в ходе судебного расследования.

Другие участники процесса, в том числе обвиняемые и их защитники, не возражали против предложения стороны обвинения.

Председательствующий на судебном заседании судья Зейнал Агаев разъяснил сторонам уголовного процесса порядок изучения доказательств в ходе судебного расследования.

После этого обвиняемым было предложено дать показания в установленном судом порядке. Обвиняемые и их защитники обратились к суду с просьбой предоставить дополнительное время для того, чтобы они подготовились к даче показаний и еще раз ознакомились с представленными им материалами уголовного дела.

Суд удовлетворил их просьбу и отложил заседание.

Следующее заседание суда назначено на 24 февраля. Оно начнется с дачи показаний обвиняемым Аркадием Гукасяном.

Отметим, что 15 лиц армянского происхождения обвиняются по уголовному делу в многочисленным преступных фактах в результате агрессивной войны, развязанной государством Армения и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований.

Нижеследующие лица - Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Хенрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердиян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири соответственно периодам их участия в преступных деяниях, обвиняются по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики: статья 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой ), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное удерживание человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права ), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!