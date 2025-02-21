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Президент Ильхам Алиев принял председателя Комиссии по национальной обороне парламента Турции (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 21 февраля 2025 10:33 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев принял председателя Комиссии по национальной обороне парламента Турции (ФОТО/ВИДЕО)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 21 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял депутата Великого национального собрания Турции, председателя Комиссии по национальной обороне парламента, бывшего министра национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акара.

Как сообщает Trend, в ходе беседы было подчеркнуто, что братские, дружеские отношения и стратегическое союзничество между нашими странами успешно развиваются во всех сферах, с удовлетворением отмечено еще большее расширение межпарламентского сотрудничества.

Хулуси Акар вручил главе государства памятный подарок.

Президент Ильхам Алиев принял председателя Комиссии по национальной обороне парламента Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял председателя Комиссии по национальной обороне парламента Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял председателя Комиссии по национальной обороне парламента Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял председателя Комиссии по национальной обороне парламента Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял председателя Комиссии по национальной обороне парламента Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял председателя Комиссии по национальной обороне парламента Турции (ФОТО/ВИДЕО)
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