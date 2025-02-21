БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 100-летнего юбилея Бахтияра Вагабзаде,

Как сообщает в пятницу Trend, в распоряжении говорится:

"В августе 2025 года исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося представителя азербайджанской литературы, Народного поэта, драматурга, литературоведа, педагога и общественного деятеля, лауреата государственных премий СССР и Азербайджанской Республики, академика Бахтияра Махмуд оглу Вагабзаде.

Бахтияр Вагабзаде – одна из могучих личностей, которая своей боевитостью и многогранной деятельностью вписала яркие страницы в историю азербайджанской художественно-общественной мысли второй половины XX века. Его наполненное глубокими философско-поэтическими размышлениями наследие, отражающее безграничную любовь к своей Родине, народу и родному языку, всегда прививало чувство уважения к культурно-нравственным ценностям, преданность идеалам национальной свободы и верность идеологии независимости. Успешно сочетая на протяжении многих лет литературное и научное творчество с педагогической деятельностью, мастер сыграл исключительную роль в формировании национального мышления у нескольких поколений. Как общественный деятель, Бахтияр Вагабзаде всегда демонстрировал подлинную позицию интеллигента по отношению к судьбоносным проблемам народа.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения празднования 100-летия мастера слова Бахтияра Вагабзаде, внесшего ценный вклад в сокровищницу национальной литературной мысли, постановляю:

1. Министерству культуры Азербайджанской Республики совместно с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики, с учетом предложений Союза писателей Азербайджана, подготовить и реализовать план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею Народного поэта Бахтияра Вагабзаде.

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения."