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Стала известна сумма уставного фонда Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана

Политика Материалы 21 февраля 2025 14:03 (UTC +04:00)
Стала известна сумма уставного фонда Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев подписал указ о некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере гражданской авиации. Согласно указу, на основе Государственного агентства гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и юридического лица публичного права "Государственная инспекция по безопасности полетов в гражданской авиации" при Государственном агентстве гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики создано юридическое лицо публичного права "Государственное агентство гражданской авиации" при министерстве цифрового развития и транспорта (далее - министерство)

Как передает Trend, сумма уставного фонда агентства составляет 2 636 206 (два миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч двести шесть) манатов.

Имущество агентства формируется за счет средств уставного фонда, имущества, предоставленного учредителем, а также средств государственного бюджета, средств, полученных от собственной деятельности агентства, в том числе от оказанных им услуг, сумм, уплачиваемых авиаперевозчиками за аэропорты и аэронавигационные услуги, в соответствии с международной практикой, сборов, пожертвований, грантов, привлеченных инвестиций и других средств, не запрещенных законом.

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