Все решения в правосудии принимаются людьми, искусственный интеллект не может справиться с этой задачей - Фархад Абдуллаев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Все решения в правосудии принимаются людьми, так как искусственный интеллект не может справиться с этой задачей.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев во время выступления на форуме "Взгляд в будущее: Укрепление суверенитета в условиях новых реалий", проводимом конкурсом Yüksəliş.

Он отметил, что искусственный интеллект проникнет во все сферы жизни.

"Создается впечатление, что искусственный интеллект начинает конкурировать с человеком. В некоторых случаях кажется, что ИИ превосходит человека в решении определенных задач, и это стало возможным благодаря стремительному развитию технологий. В ряде государств искусственный интеллект уже используется в сфере правосудия.

Однако, конечно, все решения принимаются людьми, потому что тут главную роль играют чувства, человеческие качества и совесть. Человек не должен позволять искусственному интеллекту обходить его", - добавил Ф.Абдуллаев.

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