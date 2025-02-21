В прошлом году в Азербайджане было создано 64 новых государственных информационных резерва - Турал Мамедов (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 11:27)

БАКУ /Trend/ - В прошлом году было создано 64 новых государственных информационных резерва.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил начальник Управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, Турал Мамедов на проходящем сегодня в Баку V Саммите IT-руководителей государственных структур.

Он отметил, что в целом наблюдается устойчивая тенденция роста числа государственных информационных ресурсов.

"Этот рост особенно заметен, если обратить внимание на количество субдоменов. Обычно субдомены связаны с электронными информационными ресурсами, электронными услугами и так далее, и мы видим их существенное увеличение. В 2024 году в Государственной службе электронной почты было обработано более 3 миллионов писем. 7 процентов из них были заблокированы как содержащие вредоносные элементы, что помогло предотвратить заражение конечных пользователей", — добавил Т. Мамедов.

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