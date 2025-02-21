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Мины, установленные Арменией на территории Азербайджана, продолжают угрожать жизни людей - МИД

Политика Материалы 21 февраля 2025 21:46 (UTC +04:00)
Мины, установленные Арменией на территории Азербайджана, продолжают угрожать жизни людей - МИД

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Мины, установленные Арменией на территории Азербайджана, продолжают угрожать жизни людей.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

"Еще один мирный житель пострадал в результате взрыва мины в Ходжалинском районе, в результате чего число жертв мин с окончания войны 2020 года достигло 383 человек. Место инцидента является еще одним доказательством того, что Армения с 2020 года устанавливала мины далеко за пределами бывшей линии соприкосновения. Учитывая значительные негативные гуманитарные последствия и то, что сохраняющееся загрязнение минами являет собой вызов для усилий по достижению мира и примирения, Азербайджан надеется на адекватную политическую и практическую поддержку со стороны международного сообщества в усилиях по разминированию", - говорится в публикации.

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