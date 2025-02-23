Президент Ильхам Алиев поздравил императора Японии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо императору Японии Нарухито.

"Ваше величество,

Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Японии – Дня Вашего рождения.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Японии – постоянного мира, благополучия и процветания", - говорится в письме.