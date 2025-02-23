Президент Ильхам Алиев принял президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 23 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохана Элиаша.

Как сообщает Trend, отметив, что в Азербайджане созданы современные горнолыжные центры для проведения международных соревнований по зимним видам спорта, глава государства подчеркнул роль организации таких соревнований как в продвижении потенциала зимнего туризма нашей страны, так и ее туристических возможностей в целом.

Сообщив, что в Азербайджане успешно проводятся престижные спортивные соревнования международного значения, Президент Ильхам Алиев отметил, что наша страна обладает широкими возможностями в плане современной инфраструктуры, а также большим опытом в этой сфере.

Йохан Элиаш подчеркнул, что возглавляемая им Федерация заинтересована в расширении сотрудничества с нашей страной. Гость рассказал о перспективах проведения международных лыжных соревнований в Азербайджане.

На встрече состоялся обмен мнениями о будущем сотрудничестве, а также дальнейшей популяризации на мировом уровне в рамках партнерства с Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда возможностей зимнего туризма в Азербайджане и Туристического центра «Шахдаг».