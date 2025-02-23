Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев поздравил Султана Бруней-Даруссалама

Политика Материалы 23 февраля 2025 12:48 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поздравил Султана Бруней-Даруссалама
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Бруней-Даруссалама Хаджи Хассаналу Болкиаху.

"Ваше величество.

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Бруней-Даруссалама.

Азербайджан и Бруней связывают отношения дружбы и сотрудничества. Верю, что развитие наших обладающих добрыми традициями отношений как на двусторонней, так и на многосторонней основе, расширение сотрудничества и впредь будут служить интересам двух стран и народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему дружественному народу - постоянного спокойствия и благополучия", - говорится в письме.

Лента

Лента новостей

Читать все новости