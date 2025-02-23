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Премьер-министр Пакистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 23 февраля 2025 18:49 (UTC +04:00)
Премьер-министр Пакистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 23 февраля премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

Премьер-министр Пакистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Премьер-министр Пакистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Премьер-министр Пакистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Премьер-министр Пакистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Премьер-министр Пакистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Премьер-министр Пакистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Премьер-министр Пакистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Премьер-министр Пакистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Премьер-министр Пакистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Премьер-министр Пакистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
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