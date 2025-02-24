Азербайджанская армия и впредь будет оправдывать доверие Верховного Главнокомандующего и азербайджанского народа - Закир Гасанов

БАКУ/Trend/ - Под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось заседание коллегии министерства обороны по итогам 2024 года, передает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На заседании в формате видеосвязи, состоявшемся с участием заместителей министра, командиров видов войск (сил), командующего Отдельной общевойсковой армией, ректора Национального университета обороны, начальников главных управлений, управлений, командиров воинских объединений и соединений, были проанализированы итоги работы, проделанной в прошлом году, и обсуждены задачи на 2025 год.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики.

Рассказав об успешных реформах в области армейского строительства, проведенных в прошлом году под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, министр обороны довел до участников коллегии задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим перед Азербайджанской Армией.

Министр обороны особо подчеркнул важность оборонной мощи нашей страны в повышении авторитета Азербайджана на международной арене и превращении региона в глобальный центр силы, и обстоятельно рассказал о планах по армейскому строительству на текущий год.

Генерал-полковник З.Гасанов отметил, что в соответствии с поручениями Победоносного Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева успешно продолжаются мероприятия по обеспечению защиты территориальной целостности нашей страны и военной безопасности, повышению боевых возможностей и боеспособности войск, принятию в арсенал Азербайджанской Армии современных систем вооружения, изготовленных на основе новейших технологий.

Затем была проанализирована сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе и служебно-боевая деятельность Азербайджанской Армии в течение 2024 года.

Было отмечено, что в 2024 году, как и в предшествующие годы, под руководством Верховного Главнокомандующего уверенно продолжались реформы в области армейского строительства.

Выступившие на заседании коллегии отметили, что в прошлом году военнослужащие Азербайджанской Армии приняли участие в 20 двусторонних и многосторонних учениях, было подчеркнуто, что благодаря проведению различных видов военных учений и интенсивных занятий по боевой подготовке была еще более повышена боеспособность войск и профессионализм личного состава.

Отмечалось, что в 2024 году было уделено еще больше внимания мобилизационной подготовке, предприняты серьезные шаги по повышению качества мобилизационных резервов.

За прошедший год более 10.000 привлеченных на сборы военнообязанных различной специализации повысили свои умения и навыки, и были обучены правилам использования принятого на вооружение оружия и техники. Подчеркивалось, что мероприятия в этом направлении будут продолжены и в нынешнем году.

До внимания участников коллегии были доведены сведения об инженерных мероприятиях, проводимых на освобожденных территориях, работах по прокладке новых дорог и созданию другой военной инфраструктуры.

На коллегии было отмечено особое внимание, уделяемое охране здоровья личного состава, повышению интенсивности практических занятий и дисциплины.

Подчеркивалось, что в Азербайджанской Армии обеспечены своевременное снабжение войск всеми видами материально-технических средств в соответствии с установленными нормами, организация качественного питания личного состава, поддержание вооружения, бронетанковой и автомобильной техники в постоянной готовности к боевому применению, воинские части обеспечены ракетами, боеприпасами и другим военным оборудованием.

Было отмечено, что в прошлом году были достигнуты поставленные цели в направлении принятия мер по улучшению социально-бытовых условий личного состава, в частности, по созданию в соответствии с нормами запасов продовольствия, вещей, топлива и дров на боевых позициях, расположенных в высокогорных районах, полному обеспечению личного состава теплой одеждой и в целом по материально-техническому обеспечению. Затем была представлена подробная информация о новшествах в системе военного образования. Говорилось о создании новых военных колледжей, учреждении нескольких новых курсов для офицерского состава в связи с модернизацией системы военного академического образования, открытии новых специальностей в целях обеспечения соответствия между военно-учетными специальностями и программами высшего образования.

Было подчеркнуто, что за прошедший год в направлении комплектования личного состава были внедрены многие новшества, созданы подразделения из интеллектуально одаренных военнослужащих, осуществлен ряд структурных изменений с целью оптимизации штатов в Азербайджанской Армии.

В ходе коллегии были заслушаны мнения и предложения должностных лиц по итогам 2024 года и планам на перспективу.

Выступивший в заключение генерал-полковник З.Гасанов отметил, что служба и боевая деятельность Азербайджанской Армии, а также ее достижения в прошлом году были высоко оценены Верховным Главнокомандующим. Подчеркивалось, что международное сотрудничество в военной, военно-технической и военно-образовательной областях и совместные учения вносят весомый вклад в обеспечение устойчивого мира и безопасности в регионе.

Коснувшись мероприятий, запланированных на 2025 год, министр еще раз подчеркнул важность уделения особого внимания повышению профессионализма личного состава и боевой подготовке войск, дальнейшему повышению уровня боевой подготовки, в том числе эффективности учений и полевых занятий.

Были даны соответствующие поручения по организации боевого дежурства на условной государственной границе, неукоснительному соблюдению правил безопасности, повышению бдительности, дальнейшему усилению непрерывного наблюдения и контроля за деятельностью противника.

Была отмечена важность неукоснительного соблюдения правил пожарной и иной безопасности во время повседневной служебной деятельности в воинских частях, а также защите от респираторных вирусных инфекций сезонного характера в зимние месяцы.

Министр обороны дал соответствующие указания должностным лицам по поводу строгого контроля за обеспечением подразделений Азербайджанской Армии в зимний сезон, постоянного внимания к созданию на опорных пунктах и боевых позициях всех видов резервов, улучшения условий службы, социально-бытовых условий личного состава и медицинского обеспечения.

Министр обороны довел до сведения участников коллегии свои требования в связи с проведением мероприятий, связанных с объявлением, согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики, 2025 года в Азербайджане "Годом Конституции и суверенитета", уделением в нынешнем году особого внимания боевой подготовке подразделений и профессионализму личного состава, а также обеспечением выполнения поставленных задач на высоком уровне.

В завершение заседания коллегии министр обороны с уверенностью подчеркнул, что Азербайджанская Армия и впредь будет оправдывать доверие Верховного Главнокомандующего и азербайджанского народа.