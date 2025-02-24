Мэр американского города Халландейл-Бич подписала декларацию, связанную с годовщиной Ходжалинского геноцида (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Мэр города Халландейл-Бич (Hallandale Beach) американского штата Флорида Джой Купер подписала декларацию о проведении 26 февраля 2025 года, как 33-й годовщины Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по работе с диаспорой, в декларации отмечается, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в Ходжалы были беспощадно убиты более 600 невинных людей, включая детей, женщин и стариков. Подчеркивается, что международная организация по правам человека Human Rights Watch (HRW) назвала Ходжалинский геноцид произошедшей в регионе самой чудовищной резней. Говорится о том, что Xoджалинский геноцид, приведший к страшным потерям, актуализировал важность лучшего взаимопонимания людей во всем мире и их толерантности.

Декларация была вручена руководителю действующей во Флориде Американо-азербайджанской молодежной ассоциации Набат Эминовой. Созданная в 2021 году в американском штате Флорида Азербайджано-американская молодежная ассоциация осуществляет деятельность в области пропаганды в США азербайджанской культуры, истории и реалий, укрепления дружеских связей между американской и азербайджанской молодежью.

Отметим, что работа, проводимая диаспорскими организациями и активистами диаспоры, чрезвычайно полезна с точки зрения доведения до международной общественности правдивой информации об азербайджанских реалиях, исторической истине.