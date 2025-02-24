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Ускорение достижения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в интересах всего региона – вице-президент Ирана

Политика Материалы 24 февраля 2025 18:08 (UTC +04:00)
Ускорение достижения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в интересах всего региона – вице-президент Ирана

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Ускорение процесса достижения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в интересах всех стран региона.

Как сообщает Trend, об этом заявил 24 февраля в Тегеране вице-президент Ирана Мохаммед Джавад Зариф на встрече с послом Армении в Иране Григором Хакупяном.

По его словам, для решения региональных вопросов может быть использовать региональный потенциал.

Зариф отметил, что в центре внимания также могут быть развитие регионального сотрудничества и ввод в эксплуатацию коммуникационных линий в рамках законодательства и правил.

На встрече обсуждались и другие вопросы, представляющие интерес для сторон.

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