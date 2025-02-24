МИД Азербайджана ответил на необоснованные заявления посла Франции в Армении (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи в очередной раз выступил с заявлением, в котором поставил под сомнение легитимные меры Азербайджана, положившие конец оккупации территорий страны и сепаратизму, обвинил Азербайджан в "оккупации территорий Армении", поощрял милитаризацию Армении, ложно истолковал решения Международного суда, поддержал Армению с идеей "неполного мира". Все это и ряд подобных абсурдных заявлений в первую очередь показывают то, насколько французская сторона искажает реалии, не заинтересована в устойчивом и реальном миростроительстве в регионе.

Об этом сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на необоснованные обвинения, выдвинутые против Азербайджана послом Франции в Армении Оливье Декотиньи в интервью армянскому "Общественному радио", сообщает Trend.

По его словам, заявления посла Франции доказывают истинную природу намерений и политики, проводимой страной, которую он представляет, как в конфликтный, так и в постконфликтный период.

"Отсутствие мер со стороны министерства Европы и иностранных дел Франции в направлении того, чтобы вместо клеветы против Азербайджана посол этой страны сосредоточился на отношениях между Арменией и Францией в первую очередь является результатом неудач французской внешней политики. В частности, неприемлемо, что французский посол, ссылаясь на необходимость того, чтобы мирный договор основывался на принципах Алматинской декларации, пытается заставить забыть о продолжающихся территориальных притязаниях Армении и оккупации азербайджанских территорий. В то же время необоснованная идея о необходимости ответных действий со стороны Азербайджана на возвращение четырех сел Газаха, которые 33 года находились под оккупацией Армении, является наглядным примером неуважения французской стороны к нормам и принципам международного права. Французская сторона, если она заинтересована в мире и стабильности, должна положить конец таким абсурдным подходам и заявлениям", - сказал А.Гаджизаде.

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