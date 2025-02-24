В Баку состоялся азербайджано-пакистанский бизнес-форум (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 24 февраля в Баку состоялся азербайджано-пакистанский бизнес-форум.

Как сообщает Trend, на бизнес-форуме выступили Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф.

Сначала выступил Президент Азербайджана.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый господин премьер-министр, мой дорогой брат.

Дамы и господа.

Добро пожаловать в Азербайджан. Я очень рад, что в рамках государственного визита господина премьер-министра в Баку проводится бизнес-форум видных представителей деловых кругов обеих стран. Думаю, что он полностью отражает нашу двустороннюю повестку дня и то, что мы обсуждали с господином премьер-министром во время наших сегодняшних встреч.

Мы очень довольны уровнем развития наших двусторонних политических отношений. Они на самом деле отличные. Но в то же время мы сожалеем, что товарооборот не соответствует политическим стандартам и уровню политического взаимодействия. Думаю, что сделанные обоими лидерами заявления, а также обсуждения на форуме создадут гораздо лучшую основу для активных деловых контактов, взаимных инвестиций и увеличения взаимной торговли. Мы заинтересованы в этом и считаем, что братские отношения между нашими странами должны стать хорошей площадкой для налаживания связей между деловыми кругами. Одним из вопросов, который иногда мешает более активным контактам между деловыми кругами, является недостаток информации о наших планах, нашей экономической повестке, наших инфраструктурных проектах. Для того, чтобы заполнить этот пробел, считаю такого рода встречи очень важными, поскольку во время бизнес-форума происходит обмен информацией, презентациями, возможностями для бизнеса, юридическими вопросами, касающимися налогообложения, таможенных пошлин и т.д.; то есть всем тем, что важно знать бизнесменам до выхода на рынок. Уверен, что было предоставлено достаточно информации о бизнес-климате в Азербайджане и привлеченных нашим правительством инвестициях, будь то иностранные или местные инвестиции, которые фактически создали особые возможности для решения вопросов занятости и обеспечения необходимой инфраструктуры для нашего народа. Отличный уровень политических отношений, несомненно, должен отражаться и на уровне взаимных инвестиций.

Во время моего государственного визита в Пакистан прошлым летом азербайджанская сторона официально объявила, что мы планируем инвестировать 2 миллиарда долларов США в экономику Пакистана. Наши команды работают над этим, особенно после визита моего дорогого брата премьер-министра в ноябре прошлого года для участия в COP29. После этого мы получили конкретные предложения, конкретные проекты. Они находятся на стадии оценки. После нашей встречи сегодня утром я уже поручил соответствующим членам нашей команды, ответственных за экономику, уделить этому особое внимание. Скоро наша делегация посетит Пакистан, и мы договорились установить временные рамки для достижения соглашения нашими командами в течение одного месяца. Я надеюсь, что после праздника Новруз, который придется на конец марта, у нас уже будет что-то существенное для того, чтобы начать.

Мы заинтересованы в энергетических проектах, в проектах, связанных с инфраструктурой. Кстати, сегодня наши энергетические компании подписали ряд документов, которые, безусловно, превратятся в практические элементы нашего сотрудничества. Сотрудничество в энергетической сфере, которое сегодня в основном охватывает поставку энергии в Пакистан, я уверен, будет развиваться и охватит многие другие области.

В то же время сегодня мы обсудили возможности в транспортном секторе. Учитывая, что Азербайджан активно продвигает на своей территории два важных международных проекта, два коридора - «Север-Юг» и «Восток-Запад» и что Азербайджан является их активным участником, создание точек взаимосвязанности между нами определённо создаст дополнительные возможности. Членам нашей команды, ответственным за транспортный сектор, даны необходимые указания, чтобы они рассмотрели более широкую картину регионального сотрудничества и установления контактов между нашими портами, официальными лицами по железнодорожной части и, в целом, между нашими транспортными компаниями.

Сегодня мы также обсудили отличное сотрудничество в области оборонной промышленности и предложили начать работу по совместному производству оборонной техники. Потенциал для этого имеется. В то же время мы знаем, что у Пакистана очень развитая фармацевтическая промышленность. Согласно предоставленной мне информации, более 90 наименований фармацевтической продукции Пакистана зарегистрированы в Азербайджане. Таким образом, наше предложение также заключается в рассмотрении возможностей совместного производства фармацевтической продукции в Азербайджане.

Во многих других сферах мы действительно видим огромный потенциал. Основой для этого являются братские отношения между нашими странами, а также взаимная политическая воля вывести экономические и деловые контакты и сотрудничество на уровень политических контактов и политического сотрудничества.

Еще раз, дорогой брат, благодарю Вас за визит в Азербайджан. Спасибо также за сопровождающую Вас большую группу видных бизнесменов из Пакистана. Уверен, что вы все чувствуете себя как дома, так же, как и мы, когда посещаем вашу прекрасную страну. Желаем вам успехов, а также будем контролировать с моим братом выполнение всех наших поручений. К апрелю будем ждать практических результатов и подготовки документов для подписания.

Затем выступил премьер-министр Пакистана.

Выступление премьер-министра Мухаммада Шахбаза Шарифа



- Большое спасибо. Мой дорогой брат, Ваше превосходительство Ильхам Алиев, Президент Азербайджанской Республики.

Уважаемые министры Азербайджана и Пакистана, государственные чиновники, и, конечно же, очень известные и выдающиеся бизнесмены Азербайджана и Пакистана.

Дамы и господа, добрый день.

Мой дорогой брат Президент Ильхам Алиев настолько искусно разъяснил состояние прекрасных отношений между двумя нашими братскими странами, что, боюсь, у меня не хватит слов, чтобы добавить к заявленному им. Могу сказать лишь то, что эти отношения построены на основе искренности, честности целей, доверия и взаимного уважения между двумя лидерами на протяжении десятилетий и, конечно же, любви и привязанности к народам Пакистана и Азербайджана. Мой дорогой брат Президент Ильхам Алиев с большой любовью и нежностью относится к народу Пакистана. Я всегда стараюсь соответствовать его целеустремленности. Но он, конечно, опережает меня в этой области, и благодаря его усилиям у нас сегодня такие прекрасные отношения.

Сегодня мы достигли ещё одной вехи - мы провели замечательную встречу с глазу на глаз, за ней последовала встреча на уровне делегаций. Мы прошлись по широкому спектру вопросов обоюдного характера, который только можно представить, и очень четко выверили пути реализации наших целей в будущем. Я очень рад объявить на этом почтенном собрании видных братьев и сестер из Пакистана и Азербайджана, что мы собираемся как можно скорее увеличить объем двусторонней торговли, который составляет всего 14 миллионов долларов и едва ли отражает силу наших отношений, до 2 миллиардов долларов. И это не просто риторика. Мой дорогой брат поступил очень щедро, освободив поставки риса басмати из Пакистана от пошлин. Уверен, что таким же образом можем поступить и мы в отношении некоторых товаров из Азербайджана. Мы должны сосредоточиться на направлениях, где можно снизить эти тарифы, чтобы объем импорта и экспорта действительно увеличился. Здесь сидит наш министр торговли.

Конечно, СПГ — это ещё один товар, который можно добавить в наш торговый портфель. Я, конечно, не буду обсуждать оборонное оборудование, но истребители JF-17 — это ещё один дорогостоящий продукт, по которому Пакистан и Азербайджан активно сотрудничают.

Не опасаясь возражений, могу сказать, дамы и господа, мои дорогие братья и сестры, что если мы действительно объединим усилия, то сможем достичь торгового оборота в 2 миллиарда долларов между нашими двумя великими странами.

Далее, и это очень хорошие новости, которые только что были объявлены и вновь озвучены моим дорогим братом Президентом Ильхамом Алиевым: это объявление об инвестициях в 2 миллиарда долларов, которое он любезно сделал во время своего последнего визита в Пакистан. Сегодня мы договорились, что обеими командами была проделана огромная работа, и я искренне высоко ценю их усилия. Но какие бы ни оставались пробелы, есть месяц, чтобы все прояснить, и в апреле я, вернее, мы, снова примем нашего брата в Исламабаде, чтобы подписать эти соглашения об инвестициях в Пакистан на сумму 2 миллиарда долларов.

Я чрезмерно благодарен Вам за это, брат мой, и глубоко ценю Ваш жест. Безусловно, это будет взаимовыгодное соглашение. Оно будет выгодным для обеих стран. Но сам факт того, что вы взяли на себя такое обязательство — это огромный жест. И мы должны помнить этот замечательный вклад с Вашей стороны. Мы будем помнить об этом всегда. Я должен поблагодарить присутствующие здесь замечательные делегации Азербайджана и Пакистана. Думаю, что таким образом воды Аравийского моря встречаются с водами Каспийского моря. Эта любовь и привязанность, эта энергичность, эта огромная энергия, исходящая от тесного взаимодействия, действительно превратят наши прекрасные братские отношения в беспрецедентные торговые и инвестиционные портфели и обязательства.

Ваше превосходительство, Вы справедливо коснулись вопроса недостатка информации между деловыми кругами. Что Азербайджан может предложить Пакистану в реальном выражении, и что Пакистан может предложить деловым кругам Азербайджана: тарифы, наши сильные стороны в сельском хозяйстве, промышленности, информационных технологиях и т.д. и т.п. Поэтому сегодня я хочу объявить, с Вашего разрешения, что мы создадим постоянное информационное бюро, я имею в виду в составе обеих стран, которое будет оснащено самой современной техникой, информационными технологиями и, конечно же, искусственным интеллектом, обеспечивая передачу информации в режиме реального времени в обе стороны, и это будет чрезвычайно полезно. Я думаю, что такой механизм должен быть внедрен с нашей стороны. Другие почетные члены нашей команды, и, конечно, тот, кого Вы, мой брат, назначите из своей команды, и эта команда должна разработать очень надежный механизм, чтобы это очень сильно активизировало наши усилия.

Кроме того, наше оборонное сотрудничество существует уже много лет. Но я считаю, что сейчас настало время рассмотреть, обсудить и принять решение о создании совместного оборонного производства, которым будут пользоваться Пакистан и Азербайджан. И я думаю, что когда делегация посетит Пакистан в апреле, это станет одним из главных пунктов повестки дня для обсуждения. А когда Вы посетите Пакистан, мой брат, мы также сможем воплотить эту часть нашего видения в реальность в апреле, иншаллах, в этом году.

Что касается коридора «Север-Юг», то я не думаю, что без эффективной, надежной и экономически выгодной транспортной системы и связанности мы сможем вовремя достичь наших целей. Думаю, сегодня во время нашего двустороннего заседания у нас состоялась очень хорошая дискуссия, и мы будем полностью поддерживать наше видение в этом отношении. Могу вас заверить, что порт Гвадар может сыграть самую решающую роль в продвижении нашей торговли – как внутренней, так и внешней, – и я считаю, что нам стоит сосредоточить внимание на этом. Хочу заверить Вас, мой дорогой брат, что буду работать с вами в тесном сотрудничестве над этим очень важным проектом.

Я очень рад сообщить, что в Исламабаде была создана Торговая палата Азербайджана, которая действительно будет способствовать нашей двусторонней торговле. И я считаю, что мы также должны создать Торговую палату Пакистана здесь, в Баку, а также ее представительства в других важных городах Азербайджана, чтобы эти палаты могли в режиме реального времени собирать информацию, обмениваться ею и передавать потенциальным трейдерам и инвесторам, что будет чрезвычайно полезно.

Не хочу отнимать у Вас много времени, мой дорогой брат. Еще раз хочу поблагодарить Вас за Вашу большую приверженность дружбе между нашими странами. Хочу сказать это со всей искренностью и полной уверенностью: я постараюсь соответствовать Вашей поддержке и приверженности в деле укрепления этих отношений в будущем. Трехстороннее взаимопонимание между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном должно быть увеличено в четыре раза, и мы обсудим этот вопрос в надлежащее время, иншаллах. Я думаю, что у обеих сторон есть огромные возможности, и единственное, что нужно, - это воплотить в жизнь желание сделать это. Да здравствует дружба Азербайджана и Пакистана!

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, мой дорогой брат. У нас небольшая презентация, всего на 10-15 минут максимум. Когда я посещал братскую страну прошлым летом, мы обсуждали возможности Азербайджана участвовать в планах господина премьер-министра по модернизации и восстановлению некоторых исторических объектов в Пакистане. Так вот, с того времени наша команда работала над этим и по согласованию с пакистанской стороной подготовила свое видение этого вопроса. Думаю, всем будет интересно увидеть, что нам предлагается. И это также будет небольшим, но важным вкладом в развитие наших братских отношений.

Премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф: Вы знаете, наши выступления были бы неполными, если бы я не упомянул команду экспертов, которую мой брат отправил в Исламабад. Исламабад, как вы все знаете, красивый город, расположенный у подножия гор. Но он направил отличных специалистов, которые выполняют замечательную работу по благоустройству нашего ландшафта, включая озеленение. Большое спасибо. Думаю, это придаст еще больше красоты Исламабаду. Я не думаю, что он сможет сравниться с красотой Баку, но с вашей командой он начнет конкурировать. Еще раз выражаю глубокую признательность.

Затем генеральный директор ООО «Бакинская служба благоустройства» Буньяд Гасымов проинформировал о ремонтно-восстановительных проектах, реализуемых руководимой им группой в столице Пакистана. Он отметил, что один из проектов, реализуемых «Бакинской службой благоустройства» в Исламабаде, уже завершен, а по трем работы еще продолжаются.