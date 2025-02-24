Джейхун Байрамов провел обсуждения с замминистра иностранных дел Нидерландов

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в нашей стране заместителем министра иностранных дел Королевства Нидерландов Марселем де Винком.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, на встрече были обсуждены вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня, а также текущая ситуация в регионе.

Отмечалось наличие широких перспектив для развития азербайджано-нидерландского сотрудничества. Вместе с тем была подчеркнута важность механизмов взаимного обсуждения, в частности использования политических консультаций, взаимных визитов, с точки зрения устранения трудностей на пути развития отношений.

Министр Джейхун Байрамов также подробно проинформировал противоположную сторону о председательстве нашей страны в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), успехах, достигнутых в ходе состоявшейся в Баку в прошлом году сессии.

Было отмечено значение достигнутых, несмотря на препятствующие процессу двойные стандарты, важных результатов по ряду решающих элементов климатического финансирования, являющегося ключевым приоритетом амбициозного председательства нашей страны в СОР29, в частности согласованию новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию.

Противоположная сторона также была проинформирована о текущей региональной ситуации в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, проводимой работе по делимитации, а также о текущих трудностях и вызовах, стоящих перед продвижением мирной повестки дня. Подчеркивалось, что проблема двойных стандартов, с которой столкнулась наша страна в ходе прошлого конфликта, а также постконфликтного периода, вызывает сожаление, не служит региональному миру и конструктивным усилиям.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В тот же день прошли политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Нидерландов. Политические консультации с азербайджанской стороны возглавил заместитель министра Фариз Рзаев, с нидерландской - заместитель министра Марсель де Винк.

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