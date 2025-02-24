Официальный Баку призвал к усилению международной поддержки деятельности по разминированию

БАКУ /Trend/ - Официальный Баку призвал к усилению международной поддержки гуманитарной деятельности по разминированию.

Об этом заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов, выступая на заседании высокого уровня 56-й сессии Совета по правам человека в Женеве, сообщает Trend.

"К сожалению, загрязнение территорий Азербайджана большим количеством мин и других взрывных устройств остается значительным препятствием для успешного продолжения наших восстановительных работ. После окончания в 2020 году конфликта жертвами мин стали до 400 азербайджанцев, включая гражданских лиц. Мы еще раз повторяем наш призыв к усилению международной поддержки гуманитарной деятельности по разминированию, устранению негативного влияния наличия мин на обеспечение прав человека, оказанию поддержки реабилитации жертв мин", - отметил замминистра.

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