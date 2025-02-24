Президент Ильхам Алиев: Мы с Пакистаном будем поддерживать друг друга по всем вопросам международных отношений (Полный текст заявления главы государства)

БАКУ /Trend/ - Как две братские страны, Азербайджан и Пакистан будут продолжать поддерживать друг друга по всем вопросам международных отношений.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

Заявление Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый господин премьер-министр, дорогой брат.

Дорогие гости, дамы и господа.

Еще раз, дорогой брат, добро пожаловать в Азербайджан! Для меня большая честь и привилегия иметь возможность видеть Вас и говорить с Вами. Я очень рад, что наши регулярные контакты привели к установлению более тесных партнерских отношений между двумя братскими странами.

Господин премьер-министр посетил нас в прошлом году и в 2023 году, а я посетил Пакистан с государственным визитом в прошлом году. И сегодня мой дорогой брат находится в Азербайджане с государственным визитом.

Эта динамика наглядно демонстрирует тесные связи между нашими странами. Сегодня мы обсудили очень важные вопросы двусторонней повестки дня. Они еще раз подчеркивают важность тесного партнерства между нашими странами, еще раз подтверждают стратегическую важность нашего сотрудничества для обеих стран, народов наших стран и регионов, которые мы представляем.

Как две братские страны, мы будем продолжать поддерживать друг друга по всем вопросам международных отношений. Мы поддерживаем друг друга в вопросах суверенитета и территориальной целостности наших стран. Мы активно сотрудничаем в международных институтах, всегда поддерживаем друг друга во всех международных организациях, членами которых являемся.

Сегодня мы с моим дорогим братом также обсудили многочисленные вопросы текущей ситуации в международной политике. Наши позиции и взгляды на международные события, на текущее развитие международных отношений полностью совпадают. Значительную часть наших обсуждений мы посвятили торгово-экономической сфере, а также обоюдно выразили сожаление, что наш товарооборот составляет всего несколько десятков миллионов долларов США. Поэтому нам необходимо увеличивать наш товарооборот, и я думаю, что у нас есть способ, как это сделать. Особенно с учетом планов Азербайджана инвестировать до двух миллиардов долларов США в экономику Пакистана, о чем я заявил во время своего государственного визита в Пакистан прошлым летом. Несколько месяцев назад мы получили от пакистанской стороны конкретные проекты, и азербайджанские представители их оценивают.

Поэтому сегодня мы с моим братом ставим, как мне кажется, очень амбициозную, но в то же время реалистичную цель — завершить все обсуждения в течение месяца и к началу апреля подготовить документы для подписания. Эти проекты охватывают как сферы развития инфраструктуры, так и энергетику, добычу полезных ископаемых и, возможно, некоторые другие направления.

Соглашения, которые были подписаны сегодня, не связаны только с церемонией, свидетелями которой мы только что стали. Многие соглашения уже были подписаны на разных встречах. Таким образом, общее количество соглашений, подписанных во время визита господина премьер-министра, составляет более 10-ти, и они действительно создадут хорошую основу для будущего сотрудничества. И с нашими инвестиционными планами, я уверен, мы также увидим увеличение товарооборота.

Важная часть обсуждавшихся сегодня вопросов была посвящена сотрудничеству в оборонной сфере, включая оборонную промышленность. Азербайджан уже закупил оборудование оборонной промышленности у Пакистана, мы очень довольны его качеством и, безусловно, будем продолжать это. В то же время мы также обсудили возможности совместного производства продукции оборонной промышленности, что станет еще одним важным сектором нашего сотрудничества. Мы знаем, что Пакистан имеет очень развитую оборонную промышленность. Азербайджан также развивает свой потенциал. Мы уже экспортируем продукцию оборонной промышленности более чем в 30 стран. И с совместным производством, я думаю, география наших поставок - экспортных поставок - определенно расширится.

Еще один важный сектор, который мы обсудили, - это взаимосвязанность и транспорт. Я проинформировал господина премьер-министра о наших планах, о подписанных нами контрактах и соглашениях, направленных на повышение пропускной способности транспортной инфраструктуры Азербайджана, которая является неотъемлемой частью международных транспортных коридоров. Будь то «Север-Юг» или «Восток-Запад», Азербайджан участвует в обоих. Конечно, это важный элемент взаимосвязанности и транспорта, экономического развития, а также политической стабильности. Поскольку близкая расположенность стран друг к другу, их вовлеченность в такой формат многонационального сотрудничества естественным образом делает ситуацию в наших регионах более предсказуемой. Это также важный фактор региональной стабильности.

Таким образом, сегодня мы еще раз подтвердили наши крепкие братские связи. Пакистан является одним из ближайших наших друзей и братьев. Можно также говорить об успешном развитии контактов непосредственно между людьми. Нам сообщили о растущем числе посетителей с обеих сторон. И с регулярным авиасообщением, я уверен, число будет расти. Мы увидим еще больше взаимодействия между представителями наших обществ.

Еще раз, мой дорогой брат, спасибо за то, что приняли мое приглашение и совершили государственный визит в Азербайджан. Желаю Вам дальнейших успехов в Вашей деятельности как лидера страны.

Ваше видение и проводимые реформы действительно демонстрируют не только Вашу волю, но и приносят важные результаты в экономической сфере, сфере политической стабильности, а также в потенциале Пакистана как глобального актора на международной арене. Все это благодаря Вашему упорному труду и работе Вашей команды. Таким образом, мы, как ваши братья и друзья, действительно рады и гордимся достижениями Пакистана под мудрым руководством премьер-министра Шарифа. И как ваши братья, мы будем с вами во всех наших будущих планах и начинаниях. Еще раз, добро пожаловать.