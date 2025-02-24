...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Пакистан является одним из наших ближайших друзей и братьев

Политика Материалы 24 февраля 2025 20:46 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Пакистан является одним из наших ближайших друзей и братьев
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Пакистан является одним из наших ближайших друзей и братьев. Можно также говорить об успешном развитии контактов непосредственно между людьми.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

«Азербайджан уже закупил оборудование оборонной промышленности у Пакистана, и мы очень довольны качеством этого оборудования», - подчеркнул глава государства, отметив, что мы, безусловно, будем продолжать это. Он заявил, что в то же время были обсуждены возможности совместного производства изделий оборонной промышленности, что станет еще одним важным сектором сотрудничества двух стран.

Лента

Лента новостей

Читать все новости