Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над вопросом совместных производственных предприятий с Пакистаном (Полный текст выступления главы государства)

БАКУ /Trend/ - Сегодня мы также обсудили отличное сотрудничество в области оборонной промышленности и предложили начать работу по совместному производству оборонной техники. Потенциал для этого имеется.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на азербайджано-пакистанском бизнес-форуме.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый господин премьер-министр, мой дорогой брат.

Дамы и господа.

Добро пожаловать в Азербайджан. Я очень рад, что в рамках государственного визита господина премьер-министра в Баку проводится бизнес-форум видных представителей деловых кругов обеих стран. Думаю, что он полностью отражает нашу двустороннюю повестку дня и то, что мы обсуждали с господином премьер-министром во время наших сегодняшних встреч.

Мы очень довольны уровнем развития наших двусторонних политических отношений. Они на самом деле отличные. Но в то же время мы сожалеем, что товарооборот не соответствует политическим стандартам и уровню политического взаимодействия. Думаю, что сделанные обоими лидерами заявления, а также обсуждения на форуме создадут гораздо лучшую основу для активных деловых контактов, взаимных инвестиций и увеличения взаимной торговли. Мы заинтересованы в этом и считаем, что братские отношения между нашими странами должны стать хорошей площадкой для налаживания связей между деловыми кругами. Одним из вопросов, который иногда мешает более активным контактам между деловыми кругами, является недостаток информации о наших планах, нашей экономической повестке, наших инфраструктурных проектах. Для того, чтобы заполнить этот пробел, считаю такого рода встречи очень важными, поскольку во время бизнес-форума происходит обмен информацией, презентациями, возможностями для бизнеса, юридическими вопросами, касающимися налогообложения, таможенных пошлин и т.д.; то есть всем тем, что важно знать бизнесменам до выхода на рынок. Уверен, что было предоставлено достаточно информации о бизнес-климате в Азербайджане и привлеченных нашим правительством инвестициях, будь то иностранные или местные инвестиции, которые фактически создали особые возможности для решения вопросов занятости и обеспечения необходимой инфраструктуры для нашего народа. Отличный уровень политических отношений, несомненно, должен отражаться и на уровне взаимных инвестиций.

Во время моего государственного визита в Пакистан прошлым летом азербайджанская сторона официально объявила, что мы планируем инвестировать 2 миллиарда долларов США в экономику Пакистана. Наши команды работают над этим, особенно после визита моего дорогого брата премьер-министра в ноябре прошлого года для участия в COP29. После этого мы получили конкретные предложения, конкретные проекты. Они находятся на стадии оценки. После нашей встречи сегодня утром я уже поручил соответствующим членам нашей команды, ответственных за экономику, уделить этому особое внимание. Скоро наша делегация посетит Пакистан, и мы договорились установить временные рамки для достижения соглашения нашими командами в течение одного месяца. Я надеюсь, что после праздника Новруз, который придется на конец марта, у нас уже будет что-то существенное для того, чтобы начать.

Мы заинтересованы в энергетических проектах, в проектах, связанных с инфраструктурой. Кстати, сегодня наши энергетические компании подписали ряд документов, которые, безусловно, превратятся в практические элементы нашего сотрудничества. Сотрудничество в энергетической сфере, которое сегодня в основном охватывает поставку энергии в Пакистан, я уверен, будет развиваться и охватит многие другие области.

В то же время сегодня мы обсудили возможности в транспортном секторе. Учитывая, что Азербайджан активно продвигает на своей территории два важных международных проекта, два коридора - «Север-Юг» и «Восток-Запад» и что Азербайджан является их активным участником, создание точек взаимосвязанности между нами определённо создаст дополнительные возможности. Членам нашей команды, ответственным за транспортный сектор, даны необходимые указания, чтобы они рассмотрели более широкую картину регионального сотрудничества и установления контактов между нашими портами, официальными лицами по железнодорожной части и, в целом, между нашими транспортными компаниями.

Сегодня мы также обсудили отличное сотрудничество в области оборонной промышленности и предложили начать работу по совместному производству оборонной техники. Потенциал для этого имеется. В то же время мы знаем, что у Пакистана очень развитая фармацевтическая промышленность. Согласно предоставленной мне информации, более 90 наименований фармацевтической продукции Пакистана зарегистрированы в Азербайджане. Таким образом, наше предложение также заключается в рассмотрении возможностей совместного производства фармацевтической продукции в Азербайджане.

Во многих других сферах мы действительно видим огромный потенциал. Основой для этого являются братские отношения между нашими странами, а также взаимная политическая воля вывести экономические и деловые контакты и сотрудничество на уровень политических контактов и политического сотрудничества.

Еще раз, дорогой брат, благодарю Вас за визит в Азербайджан. Спасибо также за сопровождающую Вас большую группу видных бизнесменов из Пакистана. Уверен, что вы все чувствуете себя как дома, так же, как и мы, когда посещаем вашу прекрасную страну. Желаем вам успехов, а также будем контролировать с моим братом выполнение всех наших поручений. К апрелю будем ждать практических результатов и подготовки документов для подписания.