Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании в городе Ходжалы Мемориального комплекса Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - В городе Ходжалы Азербайджанской Республики создается Мемориальный комплекс Ходжалинского геноцида.

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение, сообщает во вторник Trend.

Согласно распоряжению, с целью создания Мемориального комплекса Ходжалинского геноцида, из средств, указанных в подпункте 1.29 "О выделении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год, для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий", утвержденного распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 11 февраля 2025 года № 479, 18,3 миллиона (восемнадцать миллионов триста тысяч) манатов будет выделено министерству культуры Азербайджанской Республики.

Министерство финансов Азербайджанской Республики обеспечит финансирование в этой сумме.

Министерство культуры Азербайджанской Республики, министерство экономики Азербайджанской Республики, министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также другие соответствующие государственные органы (учреждения) примут необходимые меры по решению вопросов в связи с созданием Мемориального комплекса геноцида.

Кабинет министров Азербайджанской Республики решит вопросы, вытекающие из этого распоряжения.