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Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в некоторые указы

Политика Материалы 25 февраля 2025 13:50 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в некоторые указы
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Часть 2 указа №1050 Президента Азербайджанской Республики от 30 сентября 2016 года "О внесении изменений в "Положение о Государственном таможенном комитете Азербайджанской Республики", утвержденное указом №646 Президента Азербайджанской Республики от 4 июня 2012 года , будет отменена.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно указу, Кабинет министров Азербайджанской Республики решит вопросы, вытекающие из данного указа.

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