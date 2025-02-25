Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в некоторые указы

БАКУ /Trend/ - Часть 2 указа №1050 Президента Азербайджанской Республики от 30 сентября 2016 года "О внесении изменений в "Положение о Государственном таможенном комитете Азербайджанской Республики", утвержденное указом №646 Президента Азербайджанской Республики от 4 июня 2012 года , будет отменена.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно указу, Кабинет министров Азербайджанской Республики решит вопросы, вытекающие из данного указа.