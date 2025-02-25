Бакинский международный морской торговый порт присоединен к АЖД - указ (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о реорганизации Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги".

Как сообщает Trend, согласно указу, Закрытое акционерное общество "Азербайджанские железные дороги" (далее – Общество) будет реорганизовано в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества "Бакинский международный морской торговый порт" (далее – Порт).

Осуществление полномочий общего собрания Общества возложено на:

- Президента Азербайджанской Республики:

- Реорганизация и ликвидация Общества;

- Назначение на должность и освобождение от должности руководителя и членов исполнительного органа Общества.

На Азербайджанский транспортно-коммуникационный холдинг (AZCON) возложены:

- реализация вопросов, отнесенных к исключительной компетенции высшего органа управления в соответствии с Гражданским кодексом Азербайджанской Республики, по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики, за исключением указанных в пункте 2.1 настоящего указа;

- осуществление иных полномочий, возложенных на общее собрание нормативными правовыми актами Азербайджанской Республики, а также уставом Общества.

Устанавливается, что права и обязанности Порта, установленные международными договорами и нормативными правовыми актами Азербайджанской Республики, за которые выступает Азербайджанская Республика, а также имущество переходят к Обществу.

Кабинет министров Азербайджанской Республики с учетом частей 1 и 2 настоящего указа в трехмесячный срок должен подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по совершенствованию нормативных правовых актов и решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Азербайджанский транспортно-коммуникационный холдинг (AZCON) должен в трехмесячный срок утвердить новый устав и структуру Общества по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики и решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.