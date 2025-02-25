Назван объем аграрных страховых выплат, произведенных в Азербайджане в 2024 г. (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В течение 2024 года в Азербайджане были произведены аграрные страховые выплаты на сумму 6,4 миллиона манатов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил представитель Фонда аграрного страхования Али Ахмедов на мероприятии на тему "Аграрное страхование в Азербайджане: Развитие и перспективы", проходящем в Баку.

По его словам, в 2022 году этот показатель равнялся 2,4 миллионам манатов, а в 2023 году - 4,4 миллионам манатов.

"В 2023 году было застраховано 240 тысяч га, оплачено страховых взносов на сумму 7,3 миллиона манатов. В 2024 году было застраховано 246 тысяч гектаров, выполнено страховых взносов на сумму 5,4 миллиона манатов.

2024 год можно рассматривать как период увеличения охвата аграрным страхованием в Азербайджане. В прошлом году застрахованные посевные площади в Азербайджане несколько увеличились и достигли 447 тысяч гектаров. Это около 30 процентов застрахованных территорий в стране.

В 2024 году застрахованные посевные площади увеличились на 25 тысяч гектаров, или примерно на 6 процентов. Этот рост также замечен и в количестве контрактов. Количество страховых договоров, заключаемых с Фондом аграрного страхования, стремительно растет.

Если в 2022 году было заключено 47 тысяч договоров, то в 2023 году их количество увеличилось до 51 тысячи, а в 2024 году достигло 56,7 тысячи.

Страховое покрытие растениеводства увеличивается с каждым годом. В 2024 году мы застраховали продукцию на общую сумму 513 миллионов манатов",- добавил он.

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