В Баку прошел "круглый стол" на тему "Восстановление суверенитета: формирование системы новых отношений в политической плоскости" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 февраля Администрация Президента Азербайджана организовала в отеле Hilton Baku "круглый стол" с целью развития конструктивного сотрудничества между политическими партиями и государственными органами, а также поощрения среды политического диалога.

Как сообщает Trend, в заседании "круглого стола" приняли участие представители Аппарата Милли Меджлиса, Центральной избирательной комиссии, министерств юстиции и финансов, Счетной палаты, 24 политических партий, а также известные ученые, политологи, политические обозреватели, представители интернет-телевизионных каналов и субъектов онлайн медиа.

Открывая мероприятие вступительным словом заведующий отдела связей с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Адалят Велиев, коснувшись работы, проделанной в истекший период в данном направлении, отметил, что по инициативе Президента Ильхама Алиева в стране постоянно поощряются конструктивное сотрудничество между различными политическими силами, здоровый политический диалог и атмосфера солидарности в общенациональных вопросах.

Особо подчеркнув, что славная Победа, одержанная под руководством Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне является источником гордости азербайджанцев всего мира, официальный представитель Администрации констатировал, что эта незабываемая история, написанная золотыми буквами, подарив нашему государству территориальную целостность и суверенитет, одновременно навеки отразилась в памяти азербайджанского народа.

Говоря о новой политической конфигурации, А. Велиев довел до внимания роль политических партий в мобилизации потенциала общества во имя устойчивого развития государственного управления и отметил, что здоровая среда сотрудничества является основным фактором обеспечения прогресса. Коснувшись значения принятого в декабре 2022 года Закона «О политических партиях», официальный представитель Администрации подчеркнул, что новый Закон, заложив основу качественно большего развития партийной системы страны, сбалансировал первоначальные возможности всех политических партий и способствовал превращению партий в ведущий институт в процессе формирования новой политической конфигурации.

Констатировав активное участие политических партий в проведенных в 2024-2025 годах президентских, парламентских и муниципальных выборов, А. Велиев расценил участие абсолютного большинства партий в выборах как проявление демократических отношений и сказал, что такое участие оказало позитивное влияние на дальнейшее совершенствование и развитие партий как политического института.

Выступившие на мероприятии представители государственных органов - руководитель Аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев, первый заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Ровзат Гасымов, заместитель министра юстиции Абиддин Гусейнов, заместитель министра финансов Азер Байрамов, заместитель председателя Счетной палаты Насир Садыгов, коснувшись различных аспектов регулирования деятельности политических партий, подробно рассказали о работе, проводимой государством в данном направлении. На мероприятии широко обсуждались такие вопросы, как ведение реестра членов политических партий, внесенные в законодательство последние изменения в этой сфере, активное участие политических партий в выборах, финансовая помощь, выделяемая партиям из государственного бюджета, расходование данной помощи, отчетность, деятельность председателей партий в медиа, их роль в процессе углубления политического диалога и пр.

Выступившие затем представители политических партий (заместитель председателя - руководитель Центрального аппарата партии «Ени Азербайджан» Таир Будагов, председатель партии Гражданской солидарности Сабир Рустамханлы, председатель партии Великого созидания Фазиль Мустафа, председатель партии Справедливости, права и демократии Гудрет Гасангулиев, председатель партии Права и справедливости Али Инсанов, председатель партии Демократического просвещения Азербайджана Эльшан Мусаев, председатель Народной партии Азербайджана Панах Гусейн, председатель партии Национального фронта Рази Нуруллаев, председатель партии «Умид» Азербайджана Игбал Ага-заде, председатель партии Национальной независимости Азербайджана Арзухан Ализаде, председатель партии «Ана Вэтэн» Фазаил Агамалы, председатель партии Великого Азербайджана Эльшад Мусаев, председатель «АГ партии» Турал Аббаслы, председатель Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу, председатель Политического комитета партии «Реал» Натиг Джафарли, председатель партии «Муасир Мусават» Хафиз Гаджиев), науки (директор Института философии и социологии НАНА Ильхам Мамедзаде) и медиа (руководитель медиагруппы «Ени Мусават» Рауф Арифоглу) выразили отношения к обсуждаемым вопросам, подчеркнули роль политических партий в поиске более эффективного решения беспокоящих общество проблем.

Участники мероприятия однозначно заявили о необходимости мобилизации всех патриотических и интеллектуальных сил страны во имя национальных интересов и защиты национального единства. Выступившие на мероприятии председатели и представители политических партий, отметив, что всегда готовы к открытому сотрудничеству в общенациональных вопросах, резко осудили любую провокацию, направленную на раскол общества.

Мероприятие продолжилось ответами представителей государственных органов на многочисленные вопросы членов политических партий и обсуждениями.

Участники констатировали, что регулярная организация подобных мероприятий и активное участие каждого политического института в таких инициативах будут полезны.

В мероприятии приняли участие следующие политические партии:

партия «Ени Азербайджан»

партия Гражданской солидарности

партия Великого созидания

партия «Ана Вэтэн»

партия Справедливости, права и демократии

партия Демократических реформ

партия Демократического просвещения Азербайджана

партия Национального фронта

партия Национальной независимости Азербайджана

партия Великого Азербайджана

партия «Реал»

партия Права и справедливости

партия «Умид» Азербайджана

Демократическая партия Азербайджана

Народная партия Азербайджана

партия Единства

партия Справедливости

партия Классического народного фронта

партия Движения национального возрождения

«АГ партия»

партия «Азад Вэтэн»

партия «Муасир Мусават»

партия Будущего Азербайджана

партия Нового времени.

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