Варданян отказался давать показания

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, 25 февраля в Баку продолжился судебный процесс по делу гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики в пытках, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и других преступлениях.

Судья Зейнал Агаев, председательствовавший на судебном заседании, разъяснил сторонам уголовного процесса порядок анализа доказательств в ходе судебного расследования, сообщает Trend.

Затем Р.Варданяну было предложено дать показания, но он отказался.

Далее прокуроры, защищавшие государственное обвинение, приступили к вопросам к Р.Варданяну об уголовных преступлениях, в которых он обвиняется. Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев задал обвиняемому вопрос об его отношении к оккупации суверенных территорий Азербайджанской Республики в результате военной агрессии Армении, насильственному переселению азербайджанцев, пыткам и убийствам пленных и заложников, нанесению материального ущерба Азербайджанской Республике и другим фактам.

Начальник Управления по защите интересов государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насир Байрамов, государственные прокуроры Фуад Мусаев и Вусал Абдуллаев задали обвиняемому вопросы о событиях, приведших к оккупации суверенных территорий Азербайджана, его отношениях с гражданами Республики Армения Араиком Арутюняном, Аркадием Гукасяном, Бако Саакяном, Давидом Ишханяном, Давидом Бабаяном, Левой Мнацаканяном и Давидом Манукяном, Фонде гуманитарной инициативы "Аврора", действующем под прикрытием гуманитарных целей, а также о причинах выхода из гражданства Российской Федерации и принятия гражданства Республики Армения. Также были заданы вопросы о его связях с Робертом Кочаряном, Сержем Саргсяном, Самвелом Бабаяном, Виталием Баласаняном Микаэли, Зори Балаяном и другими.

Помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли задал обвиняемому вопросы о том, в каком порядке он был назначен "государственным министром" так называемого режима, кто дал гарантию его назначения на эту "должность", о личностях лиц, с которыми он консультировался по этому поводу, о том какие ранее находившиеся под оккупацией территории Азербайджанской Республики он посещал, о направлениях деятельности "Агентства территориального развития "Мы и наши горы" и "Движения "Фронт безопасности и развития Арцаха".

После этого было продемонстрировано и проанализировано в присутствии переводчика интервью Р.Варданяна, содержащееся в материалах уголовного дела. Государственные обвинители задали обвиняемому вопросы по ряду пунктов, вытекающих из показанного в суде интервью, в том числе о его незаконном въезде в Карабах, суверенную территорию Азербайджанской Республики, через территорию Армении, о валюте, находившейся в обращении на территории бывшего так называемого режима, о причине использования паспорта Республики Армения на территории этого так называемого режима, о целях и основаниях размещения там вооруженных сил Республики Армения, о причинах и цели выступлений Р. Варданяна, в которых выражалась невозможность сосуществования азербайджанского и армянского народов, а также разжигалась ненависть и вражда между народами, о форме финансирования так называемого режима и об участии в этом процессе армянского государства, о причине его кратковременного пребывания на посту "государственного министра".

Обвиняемый Р.Варданян не ответил ни на один из заданных ему вопросов.

Напомним, что Рубену Варданяну предъявлено обвинение в совершении деяний, предусмотренных статьями 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Он также обвиняется в совершении деяний, предусмотренных статьями 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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