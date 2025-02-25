В Центре Гейдара Алиева почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида 25 февраля в Центре Гейдара Алиева состоялся вечер, посвященный памяти жертв трагедии.

Как сообщает Trend, мероприятие, организованное Фондом Гейдара Алиева, началось с минуты молчания в память о жертвах геноцида.

На вечере памяти Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под художественным руководством и управлением заслуженного артиста Фуада Ибрагимова исполнил произведения азербайджанских композиторов – Арифа Меликова, Азера Дадашева, Фархада Бадалбейли, Фикрета Амирова, Гаджи Ханмамедова, Рауфа Алиева и Солтана Гаджибейли.

В результате Ходжалинского геноцида, учиненного в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженными силами Армении при участии 366-го мотострелкового полка СССР, были убиты 613 мирных жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 пожилых людей.

Фонд Гейдара Алиева проводит цикл мероприятий, направленных на доведение до мировой общественности реалий о Ходжалинском геноциде – одной из самых страшных трагедий в истории человечества. С 2008 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой реализуется международная просветительская кампания «Справедливость к Ходжалы».

Уже пятый год подряд азербайджанский народ в иной форме отмечает очередную годовщину этого ужасного геноцида. С освобождением наших земель, переживших самую страшную трагедию в истории человечества и подвергшихся вопиющим актам терроризма, души жертв геноцида и других наших шехидов обрели покой. В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в рамках Великого возвращения ходжалинцы, некогда изгнанные из родного края, возвращаются в освобожденный Ходжалы, принося новую жизнь на эту землю, пережившую в свое время боль геноцида.