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Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Саудовскую Аравию

Политика Материалы 26 февраля 2025 10:23 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Саудовскую Аравию

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 26 февраля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Королевство Саудовская Аравия.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

"В рамках визита запланирована встреча Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом", - отмечается в публикации.

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