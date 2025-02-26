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Джейхун Байрамов обсудил с главой МИД Саудовской Аравии сотрудничество в международных организациях

Политика Материалы 26 февраля 2025 17:08 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов обсудил с главой МИД Саудовской Аравии сотрудничество в международных организациях

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В рамках визита министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова в Саудовскую Аравию состоялась встреча в расширенном составе с министром иностранных дел Королевства принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети "X", сообщает в среду Trend.

Отмечается, что стороны обсудили повестку дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами в области экономики, торговли, инвестиций, энергетики, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

"В повестке обсуждений были вопросы сотрудничества в рамках ООН, ОИС и Движения неприсоединения. Джейхун Байрамов также подробно проинформировал о постконфликтной ситуации в регионе, текущем состоянии процесса нормализации отношений с Арменией, существующих проблемах, в том числе о территориальных претензиях, закрепленных в конституции Армении", - говорится в публикации МИД.

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