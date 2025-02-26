Состоялась встреча Джейхуна Байрамова с главой МИД Саудовской Аравии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 26 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Саудовскую Аравию встретился с министром иностранных дел этой страны, принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, встреча один на один между главами МИД продолжилась в расширенном составе с участием делегаций обеих сторон.

На встрече состоялось обсуждение вопросов, входящих в повестку двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией, а также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес, а том числе сотрудничество в рамках международных организаций и ситуация на Ближнем Востоке. Стороны подчеркнули, что взаимное уважение и контакты между руководителями стран придают особый импульс отношениям, отметили, что исторически дружественные отношения, взаимное уважение, поддержка и взаимопонимание между Азербайджаном и Саудовской Аравией придают импульс развитию сотрудничества, и такие визиты и контакты полезны для обсуждения возможностей дальнейшего укрепления сотрудничества.

На встрече, где обсуждались вопросы сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, торговой, энергетической, гуманитарной сферах и в области инвестиций, также было доведено до внимания значение взаимовыгодной деятельности в рамках многосторонних платформ, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения.

Была затронута деятельность совместной комиссии по сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Саудовской Аравии в области экономики, торговли, инвестиций, техники, культуры, спорта и молодежи, а также говорилось о том, что эта комиссия является важной платформой для развития сотрудничества по соответствующим сферам.

Министры выразили удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и Саудовской Аравией в области производства альтернативной энергии. Было отмечено, что проект консорциума, возглавляемого саудовской компанией ACWA Power, касательно завода по производству питьевой воды путем опреснения морской воды в Азербайджане внесет дополнительный вклад в сотрудничество.

Было подчеркнуто, что председательство нашей страны в СОР29 создало новые возможности для сотрудничества, в этом контексте состоялся обмен мнениями о возможностях реализации совместных инициатив в области зеленой энергии, охраны окружающей среды.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о нынешней ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, а также проводимых на освобожденных от оккупации территориях широкомасштабных восстановительных работах, усилиях по борьбе с минной угрозой. Была выражена признательность за поддержку, оказанную Саудовской Аравией в разминировании.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о ситуации в Газе, говорилось о важности сохранения достигнутого прекращения огня в секторе Газа.

Также были рассмотрены другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.