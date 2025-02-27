Милли Меджлис осуждает заявление Комитета парламентского партнерства ЕС-Армения (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики выразил свою позицию относительно заявления Комитета парламентского партнерства ЕС-Армения от 25 февраля 2025 года.

Об этом в четверг сообщили Trend в пресс-службе Милли Меджлиса.

"Милли Меджлис Азербайджанской Республики решительно осуждает заявление Комитета парламентского партнерства Европейский союз-Армения от 25 февраля 2025 года, оценивая этот документ как очередной пример клеветнической кампании, проводимой Европейским парламентом и Арменией против Азербайджана",- отмечается в заявлении Милли Меджлиса.

Было отмечено, что данное заявление, принятое накануне 33-й годовщины Ходжалинского геноцида, совершенного Арменией против азербайджанского народа, и выдвинутые в адрес Азербайджана абсурдные и совершенно необоснованные обвинения в очередной раз раскрывают истинную сущность как Армении, так и Европарламента.

"В результате это заявление вновь продемонстрировало неискренность армянской стороны в процессе переговоров с Азербайджаном. Ярким показателем этого является поддержка парламентом Армении, в том числе представителями правящей партии, участвующими в работе Комитета, совместного заявления, прямо противоречащего выступлениям руководства Армении по вопросу признания суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также нормализации межгосударственных отношений.

С другой стороны, это заявление является очередным проявлением глубоко укоренившейся политики ненависти к Азербайджану в Европейском парламенте",- говорится в заявлении парламента Азербайджана.

Отмечено, что тем, кто настойчиво пытается представить Армению в роли жертвы, хотелось бы напомнить, что Армения на протяжении десятилетий остается страной, питающей фашистскую идеологию.

"Эта идеология также является основой 30-летней агрессии Армении против Азербайджана. В период оккупации Армения совершила тяжкие преступления, в том числе военные преступления, преступления против человечности и акты геноцида. Армения провела этническую чистку, изгнав их с родных земель, включая Зангезур, Даралаяз, Гёйча и другие территории, вследствие чего около миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Армения уничтожила и разграбила 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана, нанесла материальный ущерб государственной и частной собственности на миллиарды долларов США, уничтожила и присвоила культурное наследие азербайджанцев на оккупированных территориях и на территории самой Армении.

Армения в периоды своего последующего руководства не предприняла никаких шагов для расследования военных преступлений. На протяжении десятилетий ни один армянин не был привлечен к ответственности за тяжкие преступления, совершенные против невинных азербайджанцев. Эта ситуация продолжается и при нынешнем правительстве Армении, ошибочно представленном в роли защитника демократии и прав человека.

К сожалению, несмотря на многочисленные международные документы, касающиеся оккупации азербайджанских территорий, включая четыре резолюции Совета Безопасности ООН, ни Европейский Союз, ни его парламентская структура никогда не призывали к введению санкций против Армении. Это фактически поощряет продолжение незаконной оккупации азербайджанских территорий. Такое поведение раскрывает глубоко укоренившиеся тенденции азербайджанофобии среди европейских парламентариев, которые, в то же время, призывают к введению санкций против Азербайджана", - отмечается в заявлении.

Подчеркнуто, что отсутствие какой-либо позиции со стороны Европейского парламента в отношении многолетнего загрязнения Арменией азербайджанских территорий минами, а также уклонения от сотрудничества по устранению последствий этой расистской политики против Азербайджана является еще одним вызывающим сожаление фактом.

"Похоже, европейские парламентарии не осознают, что невинные люди продолжают гибнуть, и что эти мины серьезно затрудняют работы по реконструкции и восстановлению, которые Азербайджан осуществляет исключительно за свой счет.

Европейский парламент также проявляет равнодушие к судьбе 4000 азербайджанцев, пропавших без вести во время прошлого конфликта. Однако массовые захоронения, найденные на освобожденных от оккупации территориях, еще раз подтверждают масштабы и жестокость бесчеловечных действий Армении против азербайджанцев.

Когда европейские парламентарии говорят о правах человека, в том числе о праве на возвращение, они почему-то благополучно упускают из виду право на возвращение примерно 250 000 азербайджанских беженцев, насильственно изгнанных из нынешней Армении в конце 1980-х годов. Здравый смысл требует, чтобы Европейский парламент продемонстрировал справедливый подход к этому фундаментальному вопросу прав человека и призвал Армению создать необходимые условия для возвращения этих людей на свои родные земли. К сожалению, и Армения, и Европейский парламент упорно игнорируют этот вопрос, который внес бы позитивный вклад в укрепление доверия между двумя странами. Такое поведение полностью противоречит либеральным ценностям, которые, по утверждениям Евросоюза, он отстаивает", - отмечается в заявлении.

Было подчеркнуто, что обеспокоенность Азербайджана Конституцией и другими правовыми документами Армении является законной и обоснованной.

"Реальность такова, что в Конституции Армении имеются территориальные претензии к Азербайджану. Эта ситуация ставит под сомнение законность любого международного соглашения, противоречащего высшему документу данной страны. В таком случае позиция Азербайджана о необходимости внесения поправок в Конституцию Армении никоим образом не является максималистской, и в то же время это не просто внутренний вопрос для самой Армении. Должно быть обеспечено полное признание Арменией территориальной целостности Азербайджана.

В связи с миссией ЕС в Армении (EUMA) следует отметить, что эта миссия была создана вопреки обещаниям, данным азербайджанской стороне, и не служит ранее заявленной цели укрепления региональной стабильности и доверия между Арменией и Азербайджаном. Наблюдения показывают, что EUMA фактически широко используется как средство пропаганды для распространения враждебности и разжигания необоснованной азербайджанофобии. За прошедший период эта миссия наглядно продемонстрировала свою предвзятость по отношению к Азербайджану и была применена как инструмент распространения ложных и искаженных новостей. К сожалению, провокационная деятельность EUMA продолжает воодушевлять Армению и препятствует нормализации отношений с Азербайджаном. Такая деятельность может искусственно усилить напряженность вдоль границы",- говорится в заявлении парламента Азербайджана.

Подчеркивается, что решение ЕС оказать военную поддержку Армении, которая в течение 30 лет удерживала территорию своего соседа под оккупацией, посредством Европейского механизма мира и других программ вызывает глубокую обеспокоенность.

"Это не имеет ничего общего с усилиями по обеспечению мира и стабильности в регионе. Эта помощь стране-агрессору является шагом, направленным на дестабилизацию в регионе и потенциальное разжигание гонки вооружений.

Учитывая вышеизложенное, утверждения, изложенные в заявлении относительно роли ЕС в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, не имеют никакого основания. ЕС утратил свою роль в этом процессе в результате ряда действий своих институтов и некоторых стран-членов. Европарламент проявил особую активность в этом вопросе и, таким образом, не имеет морального права выражать сожаление по этому поводу.

На фоне всего этого Милли Меджлис Азербайджанской Республики категорически отвергает предвзятое и одностороннее заявление Комитета парламентского партнерства Европейский союз-Армения, искажающее исторические факты и несправедливо обвиняющее Азербайджан. Такие шаги только углубляют разногласия и подрывают усилия по обеспечению мира и примирения. Если Европейский парламент действительно стремится содействовать стабильности в Южном Кавказе, эта организация должна следовать сбалансированному и справедливому подходу, признавая несправедливости прошлого и не поддерживая реваншистскую политику Армении и попытки милитаризации",- добавлено в заявлении Милли Меджлиса.

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