Активность "наблюдателей" ЕС на границе с Азербайджаном не стихает (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Активность "наблюдателей" Евросоюза на границе с Азербайджаном не стихает.

В распоряжении Trend оказались новые видеокадры в связи с этим.

Так, представители ЕС, приблизившись на трех автомобилях марки "Toyota" к армяно-азербайджанской границе, приступили к "наблюдению" за нашими территориями.

Их деятельность была зафиксирована военнослужащими Государственной пограничной службы Азербайджана. Так же как эти "наблюдатели" следят за нашими территориями, так и азербайджанские военные внимательно наблюдают за их деятельностью.

Trend предлагает вниманию данные видеокадры.

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