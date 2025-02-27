Президент Ильхам Алиев: Политические отношения с Гвинея-Бисау очень хорошие

БАКУ /Trend/ - Этот визит является историческим. Впервые Президент Гвинеи-Бисау посещает нас с официальным визитом. Мы уже обсудили важные вопросы нашей двусторонней повестки дня и договорились об укреплении наших усилий по развитию партнерства во всех областях.

Как сообщает Trend, об этом. в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.

Отметив очень хороший уровень политических отношений, глава государства подчеркнул: «В рамках международных институтов мы всегда поддерживаем друг друга и будем продолжать это делать, в первую очередь в Организации Объединенных Наций и других институтах, таких как Организация исламского сотрудничества и Движение неприсоединения».