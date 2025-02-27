В Зангилане прошло очередное заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО) Обновлено

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ЗАНГИЛАН /Trend/ - В городе Зангилан состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам экологии Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях.

Как сообщает Trend, на заседании присутствовали специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев, вице-президент НАНА, член рабочей группы по вопросам экологии Ирада Гусейнова, председатель правления Государственного агентства экологической экспертизы министерства экологии и природных ресурсов Мирсалам Ганбаров, старший советник специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, член рабочей группы по вопросам экологии Наргиз Гараджаева и другие.

Участники заседания обсудили редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, выполнение экологических требований при реализации инфраструктурных проектов, а также вырубку зелёных насаждений на освобождённых территориях. Также были рассмотрены вопросы мониторинга и восстановления существующей системы кяхризов в Джебраильском районе, управление безопасными твердыми отходами и полигоны по утилизации в этих районах, текущее состояние месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых, пресных и термальных минеральных вод, кяхризов и перспективы их использования.

Кроме того, обсуждались вопросы восстановления особо охраняемых природных территорий и создания новых национальных парков на освобождённых территориях, строительство систем внешнего водоснабжения, канализации и ливневых вод в рамках соответствующего проекта, а также проведённые работы по инвентаризации лесного фонда с использованием метода дистанционного зондирования.

После заседания участники ознакомились с новой техникой обращения с безопасными твердыми отходами в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

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