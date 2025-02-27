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Президент Гвинеи-Бисау почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)

Политика Материалы 27 февраля 2025 17:34 (UTC +04:00)
Президент Гвинеи-Бисау почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 27 февраля находящийся с официальным визитом в нашей стране Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, прибыв на Аллею почетного захоронения, отдал дань уважения памяти общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Как сообщает Trend, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

В то же время была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, к их могилам возложены цветы.

Президент Гвинеи-Бисау почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Гвинеи-Бисау почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Гвинеи-Бисау почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Гвинеи-Бисау почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
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