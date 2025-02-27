Азербайджан ожидает, что вандализм Армении против религиозных памятников страны найдет отражение в материалах USCIRF - замминистра

БАКУ /Trend/ - 27 февраля 2025 года заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF).

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, в ходе встречи с делегацией во главе с председателем комиссии Стивеном Шнеком состоялся обмен мнениями о сотрудничестве двух стран по религиозным вопросам как компонента гуманитарной сферы в двусторонних отношениях между Азербайджаном и США, а также о важности таких ценностей, как мультикультурализм и религиозная толерантность, в развитии практики мирного сосуществования, основанной на взаимном уважении.

Председатель USCIRF С.Шнек заявил, что визит был осуществлен с целью непосредственного ознакомления с опытом, накопленным в сфере регулирования религиозных вопросов в Азербайджане за последний год. Он отметил, что с этой целью в рамках визита запланированы встречи с представителями ряда соответствующих государственных структур и представителями различных религиозных общин Азербайджана.

Заместитель министра Э.Мамедов отметил, что исторически сложившиеся в Азербайджане традиции мультикультурализма и религиозной терпимости сегодня высоко ценятся на международном уровне, и подчеркнул, что наша страна всегда заинтересована во взаимном обмене опытом в этом направлении.

Он отметил, что исторические особенности развития Азербайджана, а также его географическое положение и богатый демографический состав сыграли важную роль в формировании культуры толерантности в национальной, этнической и религиозной плоскостях в нашей стране. В частности, заместитель министра отметил важность отражения в ежегодных отчетах, опубликованных Комиссией, объективного подхода и нарративов опыта гармонии и мирного сосуществования между носителями различных вероисповеданий, проживающими в Азербайджане. Он также рассказал о важности проводимой в Азербайджане целенаправленной государственной политики по поддержке развития этой образцовой среды.

Э.Мамедов также подчеркнул важность методологии изучения и исследования вопросов на основе конкретных фактов в подобных отчетах, отметив, что имеются ожидания, что агрессия и вандализм, совершенные Арменией в период многолетней оккупации азербайджанских земель против религиозных памятников, будут подробно отражены в публикациях Комиссии. Он добавил, что подобные бесчеловечные акты вандализма нанесли серьезный ущерб религиозным и моральным ценностям не только азербайджанского народа, но и всех чувствительных к этим вопросам сообществ.

На встрече состоялся обмен мнениями также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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