В Баку состоялось заседание Комитета старших должностных лиц СВМДА (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 27 февраля 2025 года в Баку под председательством Азербайджанской Республики состоялось заседание Комитета старших должностных лиц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Заседание прошло после встречи специальной рабочей группы, состоявшейся 26 февраля в Баку.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе заседания Комитета старших должностных лиц председательство Азербайджана в СВМДА представило свои приоритеты и инициативы на 2025-2026 годы, которые оцениваются странами-членами СВМДА как амбициозные, насыщенные и инициативные.

Комитет также рассмотрел и утвердил ежегодный отчет форума мозговых центров СВМДА, который содержит инициативу председательства Азербайджана о проведении в 2025 году в Баку ежегодного форума мозговых центров СВМДА.

Обсуждения также были направлены на укрепление институциональной базы СВМДА, одного из трех главных приоритетов председательства Азербайджана. Делегации государств-членов СВМДА рассмотрели вопросы институционализации финансового саммита СВМДА и Женского совета СВМДА, а также проанализировали работу в соответствующих сферах по построению доверия.

Азербайджан председательствует в СВМДА в 2024-2026 годах под девизом "Более сильное СВМДА: взаимодействие, цифровизация и устойчивое развитие в Азии".

В период своего председательства Азербайджанская Республика будет уделять приоритетное внимание дальнейшему укреплению СВМДА, расширению практического сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес, и усилению взаимодействия с другими международными и региональными организациями по вопросам безопасности, сотрудничества и развития в Азии.

Азербайджан, используя свой богатый опыт многосторонней дипломатии, стремится добиться значительного прогресса в укреплении сотрудничества и диалога между государствами-членами, что в конечном итоге будет способствовать дальнейшему укреплению СВМДА.

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