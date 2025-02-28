В европейских странах прошли акции, посвященные Ходжалинскому геноциду (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой в различных странах Европы были проведены информационные акции, посвященные 33-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, акции были организованы в рамках международной информационной кампании "Справедливость для Ходжалы!", проводимой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

Сообщается, что по инициативе действующей в Чехии организации "Land of Fire" на площади Республика в Праге была проведена информационная акция, посвященная Ходжалинскому геноциду. В рамках кампании на площади была размещена информационная панель с материалами о трагедии в Ходжалы, чешская общественность и гости города были подробно проинформированы о геноциде.

Еще одна акция состоялась в Вене, столице Австрии. Местные жители и гости города были проинформированы о Ходжалинском геноциде. Во время акции, организованной Азербайджанским культурным центром и Ассоциацией предпринимателей, а также при активном участии наших соотечественников, проживающих в Вене, на улицах и площадях, расположенных в центре города, были розданы буклеты и информационные листовки. Также по центральным улицам и проспектам города передвигался специальный автомобиль с LED-экраном, где были отображены реалии Ходжалинского геноцида,

В столице Словении, Любляне, также почтили память жертв Ходжалинского геноцида. При организации Азербайджанской ассоциации тюркской культуры в центре города и на улицах, где расположены государственные учреждения, были выставлены баннеры с QR-кодами "Не забудем Ходжалы!".

Отметим, что работа, проводимая диаспорскими организациями и активистами, весьма важна с точки зрения доведения до международной общественности реалий, исторических фактов Азербайджана.

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