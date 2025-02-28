В Азербайджане с каждым годом увеличивается число молодых, высококвалифицированных судей - Рамиз Рзаев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с каждым годом увеличивается число молодых, высококвалифицированных судей, которые постоянно совершенствуют свои знания и навыки, соответствующие современным требованиям.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на первом форуме судей Азербайджана заявил председатель Союза судей Азербайджана Рамиз Рзаев.

Он подчеркнул, что для того чтобы суды достойно выполняли свои обязанности и оправдывали ожидания общества, необходимо, чтобы в судах работали независимые, справедливые, ответственные и добросовестные судьи, обладающие высокими моральными качествами, а также обширными правовыми и социальными знаниями.

"Отрадно, что с каждым годом растет число молодых судей, обладающих этими качествами, которые постоянно совершенствуют свои знания и навыки, отвечающие требованиям современности.

В ходе сегодняшней конференции будут обсуждены многие актуальные и интересующие судей темы, включая инновации, применяемые в судебно-правовой сфере, а также проблемы, с которыми судьи сталкиваются в своей повседневной деятельности. Рассматриваемые вопросы охватят новые вызовы, стоящие перед правосудием в современную эпоху, включая осуществление правосудия по уголовным, гражданским, коммерческим и административным делам, а также пути повышения его эффективности. Также будут затронуты реформы в этих сферах, совершенствование практической деятельности судов с применением новых подходов и другие практические вопросы",- сказал Р.Рзаев.

По его словам, за прошедший период с момента основания Союза судей Азербайджана до настоящего времени в различных регионах страны были проведены семинары и тренинги по актуальным для судей темам, проведена важная работа по профессиональному развитию судей, а также организации их досуга.

"Благодаря целенаправленной деятельности, в короткие сроки в Баку в 2025 году была проведена 67-я Генеральная ассамблея Международной Ассоциации судей, которая объединяет судейские союзы 93 стран. Завоевание Азербайджаном права на проведение данного мероприятия — это показатель глобального авторитета страны, а также наглядное проявление веры и доверия со стороны международного правового сообщества к нашей судебной системе",- добавил он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит первый форум судей Азербайджана.

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